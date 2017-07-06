«Судува» вырвала победу над «Шахтером» в самом конце матча

Вильнюс, 6 июля 2017, 19:53 — REGNUM 6 июля на стадионе «АРВИ Арена» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Судува» и «Шахтер Солигорск». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу литовцев.
На 34-й минуте литовский хавбэк Повилас Леймонас открыл счет ударом через себя после в правый нижний угол — 1:0.
Через 4 минуты белорусский вингер Юрий Ковалев сравнял счет точным ударом в левый нижний угол — 1:1.
На 90+1-й минуте литовский защитник Алгис Янкаускас вывел «Судуву» вперед — 2:1.
Статистика матча («Судува"/"Шахтер Солигорск»)
Удары 11/10
Удары в створ 4/5
Владение 47%/53%
Фолы 12/10
«Судува» прошла во второй квалификационный раунд, благодаря победе над «Шатхером Солигорск» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.
Составы на матч:
«Судува»: Кардум, Абу Бакр, Керла, Свржуга, Славикас, Янкаускас, Леймонас, Янусаускас, Вербицкас, Велиулис, Лаукземис.
«Шахтер Солигорск»: Караджов, Матвейчук, Янушкевич, Бурко, Олеханович, Селява, Ковалев, Багарич, Лаптев, Лисакович.
Главный арбитр матча: Робертсон.
Удаления: Матвейчук — 43.
Голы: Керла 34 — 1:0, Ковалев 38 — 1:1, Янкаускас 90+1 — 2:1.