«Судува» вырвала победу над «Шахтером» в самом конце матча

Вильнюс, , 19:53 — REGNUM 6 июля на стадионе «АРВИ Арена» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Судува» и «Шахтер Солигорск». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу литовцев.

На 34-й минуте литовский хавбэк Повилас Леймонас открыл счет ударом через себя после в правый нижний угол — 1:0.

Через 4 минуты белорусский вингер Юрий Ковалев сравнял счет точным ударом в левый нижний угол — 1:1.

На 90+1-й минуте литовский защитник Алгис Янкаускас вывел «Судуву» вперед — 2:1.

Статистика матча («Судува"/"Шахтер Солигорск»)

Удары 11/10

Удары в створ 4/5

Владение 47%/53%

Фолы 12/10

«Судува» прошла во второй квалификационный раунд, благодаря победе над «Шатхером Солигорск» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

Составы на матч:

«Судува»: Кардум, Абу Бакр, Керла, Свржуга, Славикас, Янкаускас, Леймонас, Янусаускас, Вербицкас, Велиулис, Лаукземис.

«Шахтер Солигорск»: Караджов, Матвейчук, Янушкевич, Бурко, Олеханович, Селява, Ковалев, Багарич, Лаптев, Лисакович.

Главный арбитр матча: Робертсон.

Удаления: Матвейчук — 43.

Голы: Керла 34 — 1:0, Ковалев 38 — 1:1, Янкаускас 90+1 — 2:1.