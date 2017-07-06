«Ордабасы» и «Широки Бриег» голов не забили

Астана, 6 июля 2017, 19:51 — REGNUM 6 июля на стадионе «Орталык» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Ордабасы» и «Широки Бриег». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Ордабасы"/"Широки Бриег»)
Удары 14/6
Удары в створ 5/1
Владение 60%/40%
Фолы 12/17
«Широки Бриег» прошел во второй квалификационный раунд, победив «Ордабасы» по сумме двух матчей со счетом 2:0.
Составы на матч:
«Ордабасы»: Бекбаев, Смаков, Фонтанельо, толебек, Симчевич, Ковальчук, Нургалиев, Дьякате, Ли, Тунгышбаев, Бочаров.
«Широки Бриег»: Билобрк, Баришич, Чорич, Бралич, Маркович, Чорич, Лонкар, Бегонья, Кабрайа, Менало, Крстанович.
Главный арбитр матча: Ховханнисян.