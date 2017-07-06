«АЕЛ» забил шесть безответных мячей «Сент-Джозефсу»

Никосия, , 18:57 — REGNUM 6 июля на стадионе «Цирион Атлетик Центр» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «АЕЛ» и «Сент-Джозефс». Матч завершился со счетом 6:0 в пользу хозяев.

В дебюте матча полузащитник сборной Кипра Андреас Авраам открыл счет, добив мяч головой в пустые ворота — 1:0.

На 37-й минуте Мариос Элия удвоил преимущество хозяев ударом головы после подачи углового — 2:0.

Через 8 минут Элия оформил дубль, забив гол в падении через себя после рикошета от перекладины — 3:0.

В начале второго тайма форвард Дани Бенитес забил четвертый мяч мощным ударом с угла штрафной — 4:0.

На 89-й минуте защитник Андреас Кирьяку забил пятый гол в этом матче, добив мяч в ворота с близкого расстояния после рикошета — 5:0.

Через 2 минуты Яннис Мавру забил последний гол в этом матче — 6:0.

Статистика матча («АЕЛ"/"Сент-Джозефс»)

Удары 18/6

Удары в створ 10/1

Владение 66%/34%

Фолы 9/8

«АЕЛ» вышел во второй квалификационный раунд ЛЕ, победив гибралтарский «Сент-Джозефс» со счетом 10:0 по сумме двух встреч.

Составы на матч:

«АЕЛ»: Вожинья, Авраам, Ла Франс, Митря, Кирьяку, Ирьене, Саване, Николау, Меска, Элия, Бенитес.

«Сент-Джозефс»: Робба, Роблес, Фернандес, Монтес, Лобато, Мане, Дуарте, Боро, Гомес, Кабальеро, Гуирадо.

Голы: Авраам 2 — 1:0, Элия 37 — 2:0, Элия 45 — 3:0, Бенитес 52 — 4:0, Кирьяку 89 — 5:0, Мавру 90+1 — 6:0.