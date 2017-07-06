Македонская «Шкендия» разгромила «Дачию» во втором матче

Кишинёв, , 18:48 — REGNUM 6 июля на стадионе «Молдова» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Дачия» и «Шкендия». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу гостей.

На 32-й минуте македонский полузащитник Арменд Алими открыл счет — 0:1.

Через 12 минут бразильский скоростной форвард Стенио Жуниор удвоил преимущество гостей, забив пятый мяч в последних шести играх — 0:2.

На 81-й минуте Арбин Зейнулай довел счет до разгромного — 0:3.

В конце матча Ферхам Хасани забил четвертый мяч ударом с пенальти — 0:4.

Статистика матча («Дачия"/"Шкендия»)

Удары 6/29

Удары в створ 1/17

Владение 37%/63%

Фолы 17/11

«Шкендия» вышла во второй квалификационный раунд ЛЕ, обыграв молдавскую «Дачию» со счетом 7:0 по сумме двух встреч.

Составы на матч:

«Дачия»: Райлин, Перес, Фортес, Мамах, Драскович, Паскенко, Гавриленко, Жалба, Пуносевач, Андроник, Бежан.

«Шкендия»: Захов, Бейтулай, Кукули, Мурати, Тодоровски, Алими, Хасани, Вужчич, Радески, Жуниор, Ибраими.

Главный арбитр матча: Петер Кралович.

Удаления: Андроник — 37.

Голы: Алими 32 — 0:1, Жуниор 44 — 0:2, Зейнулай 81 — 0:3, Хасани (пен) 88 — 0:4.