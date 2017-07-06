По дорогам Псковской области пройдёт ралли «900 озёр»

Опочка, Псковская область, , 18:10 — REGNUM В городе Опочка Псковской области 7 июля стартует ралли «900 озёр». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ралли, гонка проводится в регионе во второй раз. Как и в прошлом году, помимо этапа Кубка России, соревнование станет выездным этапом главной раллийной серии Белоруссии.

В списке участников — 41 экипаж, в том числе восемь белорусских машин.

«Основные события ралли «900 озёр» развернутся 8 июля. В маршрутном листе — 261 км дистанции, в том числе шесть скоростных участков суммарной протяженностью около 83 км», — отметили организаторы.

Псковская область будет представлена двумя экипажами.