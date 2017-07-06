Криштиану Роналду обсудил с президентом «ПСЖ» возможность перехода

Мадрид, , 17:58 — REGNUM Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с президентом французского клуба «ПСЖ». Об этом сообщает издание OK Diario

По информации издания, Криштиану Роналду провел секретную встречу с президентом «ПСЖ» Нассером-Ганимом Аль-Хелаифи во время отпуска на Ибице. Предполагается, что в ходе общения они обсудили возможный переход футболиста в парижский клуб.

Издание отмечает, что Аль-Хелаифи находится в хороших отношениях с агентом португальского футболиста Жорже Мендешем, а также президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Ранее сообщалось, что Роналду заявил о своем намерении перейти в «ПСЖ» и даже был готов обсудить это с Пересом после того, как испанская прокуратура обвинила его в неуплате налогов.

Напомним, слухи о переходе Роналду из «Реала» появились после того, как стало известно о предъявляемых ему обвинениях со стороны налоговых органов Испании. Португальского футболиста обвиняли в том, что в период с 2011 по 2014 год он не доплатил налогов на сумму 14,7 млн евро. Позже стало известно, что Роналду готов выплатить эту сумму.

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