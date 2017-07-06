Российские клубы узнали соперников в баскетбольном Еврокубке сезона-2017/18

Барселона, Испания, , 17:37 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС узнали соперников по групповому этапу баскетбольного Кубка Европы. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В Барселоне состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Европы сезона-2017/18.

В результате жребия УНИКС оказался в группе А, где его ждут встречи с турецким клубом «Дарюшафака», хорватской «Цедевитой», итальянским «Торино», «Андоррой» и французским «Леваллуа».

«Локомотив-Кубань» в группе С сыграет с берлинской «Альбой», литовским «Летувос Ритас», испанским «Бильбао», французским «Лиможем» и белградским «Партизаном».

«Зенит» будет выступать в группе D, где его соперниками стали испанский «Лас-Пальмас», турецкий «Тофаш», итальянский «Тренто», немецкий «Ульм» и французский «Асвел».

Матчи группового этапа состоятся с 11 октября по 27 декабря. Из каждой группы в топ-16 выйдут по четыре лучших команды.

Напомним, в сезоне 2016/17 Еврокубок выиграла испанская «Валенсия». «Локомотив-Кубань» дошел до полуфинала турнира, где уступил другому испанскому клубу «Уникахе».

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