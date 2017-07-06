«Халл Сити» Слуцкого проведёт товарищеский матч с «Аяксом»

Халл, Великобритания, , 17:26 — REGNUM Футбольный клуб «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, сыграет товарищеский матч против «Аякса». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

«Халл Сити» договорился с голландским клубом о проведении товарищеского матча в преддверии старта сезона. Встреча состоится 28 июля на базе амстердамской команды и будет закрыта для прессы.

Напомним, после первых тренировочных занятий в Англии «Халл Сити» отправится на сбор в Португалию, где проведет несколько контрольных встреч. Подопечные Леонида Слуцкого сыграют три матча — 15 июля с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля с «Бристоль Роверс» и 22 июля с «Бенфикой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свой первый официальный матч под руководством российского специалиста «Халл Сити» проведет 5 августа. Команда Леонида Слуцкого отправится на выездной матч против «Астон Виллы».

Леонид Слуцкий в начале июня стал главным тренером «Халл Сити» после того, как эта команда вылетела из премьер-лиги. Перед российским специалистом ставится задача вернуть клуб в высшую лигу английского футбола.

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