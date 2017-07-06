Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Порту, Португалия, , 17:21 — REGNUM Голкипер «Порту» Икер Касильяс продлил контракт с клубом еще на один сезон. Об этом написал в своем Twitter.

«Очень рад провести еще один сезон в «Порту»! С нетерпением жду новых вызовов», — говорится в сообщении.

Касильяс воспользовался пунктом в контракте, согласно которому договор может быть продлен еще на один сезон. Таким образом, 36-летний вратарь будет играть за португальский клуб как минимум до лета 2018 года.

Напомним, Икер Касильяс с 1998 по 2015 год играл за мадридский «Реал», в составе которого стал пятикратным чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок Испании и четыре раза — Суперкубок. Кроме того, он стал трехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2015 году из-за конфликта с тогдашним тренером «Реала» Жозе Моуринью, Касильяс вынужден был покинуть клуб и перебраться в «Порту».

В составе сборной Испании Касильяс стал двухкратным чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах и чемпионом мира в 2010 году.

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