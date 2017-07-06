Джон Терри спел песню в честь перехода в «Астон Виллу»‍

Бирмингем, Великобритания, , 17:28 — REGNUM Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри исполнил песню в честь своего перехода в «Астон Виллу». Соответствующая видеозапись опубликована на странице полузащитника бирмингемского клуба Андре Грина в Twitter.

В ролике видно, как футболист исполняет под аккомпанемент гитары хит 1961 года Stand by me американского певца Бена Кинга.

Напомним, Джон Терри перешёл в «Астон Виллу» 3 июля на правах свободного агента. Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2017/18.

Терри провел всю свою карьеру в «Челси», за исключением одного сезона, когда он отправился в аренду в «Ноттингем Форрест». Он дебютировал в основной команде «синих» в 1998 году. За это время он провел 714 матчей и забил 67 голов.

В составе «Челси» он стал пятикратным чемпионом Англии, пять раз становился обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка футбольной лиги, два раза — обладателем Суперкубка Англии. Кроме того, он выигрывал Лигу чемпионов и Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Челси» не будет продлевать контракт с Терри. Защитник провел свой последний матч за клуб 21 мая в рамках заключительного тура чемпионата Англии сезона-2016/17 против «Сандерленда».

«Астон Вилла» в минувшем сезоне заняла 13-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа.

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