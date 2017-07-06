Немецкий телеканал отстранил эксперта за отказ говорить о допинге в России

Москва, , 16:43 — REGNUM Немецкий телеканал ARD отстранил от работы экс-футболиста мюнхенской «Баварии» Мехмета Шолля за отказ комментировать проблему допинга в России. Об этом сообщает Welt.

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Мехмет Шолль, который является одним из самых популярных немецких спортивных экспертов и работает на канале ARD, был отстранен от эфира за то, что отказался обсуждать допинг в России во время Кубка конфедераций.

Отмечается, что перед матчем Кубка конфедераций телеканал ARD планировал представить отчёт о проблемах с допингом в России. Шолль отказался давать комментарии и принимать участие в этом обсуждении. Это и стало причиной отстранения его от работы.

В самом телеканале эту информацию подтвердили, сказав, что конфликт уже улажен.

Напомним, Мехмет Шолль выступал за мюнхенскую «Баварию» с 1992 по 2007 год. В ее составе он стал восьмикратным чемпионом Германии. Также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В составе сборной Германии Шолль стал чемпионом Европы в 1996 году.

После завершения карьеры игрока он работал тренером в юношеской команде «Баварии», а также экспертом на немецком телевидении.