Светлана Кузнецова обыграла Екатерину Макарову на Уимблдоне

Лондон, , 16:40 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова во втором круге Уимблдона одержала победу над Екатериной Макаровой. Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу Кузнецовой.

Кузнецова в этом матче четыре раза подала навылет и допустила три двойные ошибки, в то время как у Макаровой два «эйса» и пять ошибок на подаче.

Это была восьмая очная встреча соперниц. Кузнецова в этом противостоянии одержала семь побед и только один раз проиграла.

За выход в четвертый круг Светлана Кузнецова поспорит с победительницей матча между амриканкой Варварой Лепченко и Полоной Херцог из Словении.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. 2-й круг. Женщины.

Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:0, 7:5

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