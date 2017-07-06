В ДНР восстановят Дворец спорта «Дружба», а стадиона «Шахтёр» в планах нет

Донецк, , 16:49 — REGNUM ДНР составит проектно-сметную документацию по восстановлению Дворца спорта «Дружба» в Донецке. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 6 июля заявил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин.

«Дворец спорта «Дружба» находится в муниципальной собственности Донецка. Сейчас там идут работы по составлению проектно-сметной документации. Нам нужно понимать, какие там разрушения и что нужно сделать, чтобы восстановить здание», — рассказал Мишин.

В то же время Мишин отметил, что на стадионе «Шахтер» в Донецке нет никакого смысла проводить какие-либо восстановительные или масштабные строительные работы.

«Ведется наблюдение за состоянием стадиона. Ситуация находится под контролем. Глобальных проблем там нет», — заявил Мишин.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2014 года в Донецке неизвестные ограбили спортивный комплекс «Дружба», на котором выступал хоккейный клуб «Донбасс». После этого мародеры подожгли спорткомплекс. Пожарные боролись с огнем несколько часов. Пожар повредил не только офисные кабинеты ХК «Донбасс «и холл арены «Дружба», но и трибуны. Спортивная общественность Украины жестко осудила действия злоумышленников. Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников пообещал восстановить арену до первого сентября 2014 года и полностью подготовить ее до начала сезона в КХЛ.

Напомним, 5 июля министр молодежи, спорта и туризма ДНР назвал «нормальным» состояние стадиона «Донбасс Арена». При этом он признал, что состояние газона на стадионе «не идеальное».

Он отметил, что ДНР утвердила план работы стадиона. «Стратегия запуска «Донбасс Арены» начнется с проведения экскурсионных туров по стадиону, возобновления работы музея. Работаем над запуском спортивного комплекса. От частных предпринимателей есть предложения о возобновлении работы ресторанов, фан-кафе. Будем их рассматривать, чтобы использовать эти средства для благоустройства и сохранения стадиона», — рассказал Мишин.