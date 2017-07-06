Лукаку может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, Великобритания, 6 июля 2017, 13:37 — REGNUM Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, выступавший за английский клуб «Эвертон», в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на иностранные СМИ.
«Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, руководство «Манчестер Юнайтед» готово выложить за 24-летнего бельгийского футболиста более 85 млн евро.
Ранее ряд СМИ сообщал, что нападающим сборной Бельгии интересуется лондонский «Челси».
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