Лукаку может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, Великобритания, , 13:37 — REGNUM Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, выступавший за английский клуб «Эвертон», в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на иностранные СМИ.

«Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, руководство «Манчестер Юнайтед» готово выложить за 24-летнего бельгийского футболиста более 85 млн евро.

Ранее ряд СМИ сообщал, что нападающим сборной Бельгии интересуется лондонский «Челси».

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