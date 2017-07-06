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FIFA повысила рейтинг сборной России

Спорт

Теперь российская команда – на 62-м месте

Цюрих, Швейцария, 6 июля 2017, 12:31 — REGNUM  Рост рейтинга сборной России по футболу произошел после Кубка конфедераций FIFA-2017, сообщается 6 июля на сайте Международной федерации футбола.

До сих пор российская команда находилась на 63-м месте. В обновленной таблице она заняла 62-ю строчку. В активе сборной РФ 590 очков.

Читайте подробнее: Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

Напомним, восьмой Кубок конфедераций прошел в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сборная России дебютировала в этом чемпионате, но так и не вышла из группы.

5 июля вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что футболисты российской сборной не получат премиальные за участие в турнире Кубка Конфедераций.

Читайте подробнее: Мутко: Сборная России не получит премиальных за Кубок Конфедераций

Читайте ранее в этом сюжете: Мутко обещал изменить лимит на легионеров в российском футболе

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