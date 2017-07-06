Даниил Медведев извинился за брошенные судье монеты

Лондон, , 12:03 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев извинился за то, что бросил монеты судье после завершения матча второго круга Уимблдона, в котором проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу.

«Я был просто расстроен, это не имело смысла. Приношу свои извинения. Я был разочарован тем, что проиграл. Возможно, имели место спорные судейские решения, но такое бывает в спорте. Я был разочарован и сделал глупость», — сказал Медведев.

Напомним, инцидент произошел после матча второго круга Уимблдона, в котором Медведев встречался с бельгийцем Рубеном Бемельмансом. Российский теннисист собирал свою сумку, после чего достал кошелек и бросил несколько монет в сторону арбитра.

Этим поступком Медведев, видимо, намекал на предвзятость рефери. Отметим, что во время матча российский теннисист не раз выражал недовольство судейством и даже требовал заменить арбитра.

Организаторы такую просьбу теннисиста не удовлетворили. Теперь по отношению к Медведеву, скорее всего, будут применены санкции со стороны теннисных организаций.

Даниил Медведев проиграл в матче второго круга представителю Бельгии Рубену Бемельмансу и завершил выступление на турнире. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 в пользу бельгийца.

В первом круге он одержал победу над третьей ракеткой мира швейцарцем Стэном Вавринкой.

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