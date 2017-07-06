Си Цзиньпин и Ангела Меркель посетили матч молодежных сборных по футболу

Берлин, , 08:49 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель посетили футбольный матч на олимпийском стадионе в Берлине, где в товарищеском матче сразились молодежные сборные Китая и Германии. Перед началом матча китайский лидер выступил с обращением к молодым спортсменам.

«Вы — будущее китайского и немецкого футбола. Я надеюсь, что вы будете усердно трудиться для того, чтобы добиться серьезных успехов в спорте, а также будете учиться друг у друга и поддерживать тесную дружбу», — заявил глава КНР.

Си Цзиньпин прибыл на матч в сопровождении своей супруги Пэн Лиюань, которая внимательно следила за ходом игры. Как отметили репортеры, на протяжении всего матча Си Цзиньпин и Меркель активно обсуждали игру и обменивались комментариями, пишет «Жэньминь жибао».

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Германия активно продвигают сотрудничество в области спорта и футбола в частности. Китай готов развивать всестороннее футбольное сотрудничество с Германией, перенимать опыт у немецкой футбольной школы. Сразу после матча Си Цзиньпин и Ангела Меркель посетили фотовыставку, посвященную развитию спортивного сотрудничества между КНР и ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Германия вошли в новую фазу всестороннего стратегического сотрудничества на высшем уровне.

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