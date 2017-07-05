Игрок «Челси» и победитель юношеской Лиги чемпионов УЕФА теперь в «Ростове»

Ростов-на-Дону, , 18:15 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» арендовал полузащитника английского молодежной команды «Челси». Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих 5 июля, Жосимар Кинтеро является воспитанником академии «Барселоны».

"Для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что «Ростов» станет хорошим опытом для моего развития», — прокомментировал футболист.

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Напомним, полузащитник Кристиан Нобоа перешел в питерский «Зенит». Вместе с ним такое же решение приняли нападающий Дмитрий Полоз, полузащитник Александр Ерохин и игрок линии обороны Денис Терентьев.

На сегодняшний день команда практически полностью обновлена. Футболисты клуба «Ростов» готовятся к новому сезону в Австрии под руководством главного тренера Леонида Кучука.

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Капитан «Ростова» намерен биться за победу в каждом матче РФПЛ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ухода из «Ростова» Курбана Бердыева большинство игроков основного состава покинули команду. Такая ситуация пришлась не по душе вице-премьеру России и главе Российского футбольного союза (РФС) Виталию Мутко. Он указал на низкий уровень работы менеджмента желто-синих.

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