Мутко обещал изменить лимит на легионеров в российском футболе

Москва, , 15:25 — REGNUM Система лимита в российском футболе будет изменена с 2018 года, заявил 5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на пленарном заседании Государственной думы.

«Со следующего года изменим систему лимита. Будет уже лимит не на поле», — обещал он.

Глава РФС отметил, что нужно менять ситуацию, «когда дела идут плохо».

Напомним, в Российской футбольной премьер-лиге количество легионеров ограничивается в соответствии с формулой «6+5», то есть на поле не могут играть свыше шести иностранных игроков от команды. Российских футболистов в составе команд должно быть не менее пяти.

Этот лимит был утвержден в середине июля 2015 года. До того действовала формула «10+15».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2017 года российский президент Владимир Путин поддержал идею, озвученную губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, «произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе».

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