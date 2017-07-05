Мутко рассказал о возрождении работы с фанатами

Москва, , 14:38 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) попробует возобновить организованную поддержку российских болельщиков в прежнем масштабе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявил замглавы правительства РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в Госдуме, отвечая на вопрос, появится ли в российском футболе аналог Всероссийского объединения болельщиков.

«Сейчас мы исходим из того, что создали Ассоциацию болельщиков, которая представляет все клубы, и начинаем возрождать эту работу. Стартуем чемпионат России, попробуем посмотреть, как это работает», — заявил Мутко.

Вице-премьер напомнил, что Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ) ранее пришлось исключить из состава РФС в связи с вызывающим поведением его представителей на Чемпионате Европы 2016 года.

«Что касается организации болельщиков, ВОБа, — мы их поддерживали, мы оплатили перелёты, мы оплатили автобусы, перфомансы. Но они в определённой степени нас подвели, они подвели страну. Ладно, что они в Марселе там на улице устроили, так на стадионе они что сделали? И когда мы увидели, что среди нарушителей все лидеры этой организации, все члены президиума, безусловно, мы получили очень негативную реакцию в международном сообществе, футбольном сообществе», — указал он.

При этом Мутко подчеркнул, что реформировать существующую на тот момент организацию было невозможно.

«Мы предложили им обновиться, заменить руководство, но никто же не хочет. Все хотят продолжать руководить», — добавил вице-премьер.