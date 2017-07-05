Мутко: Революционных решений в футболе не будет

Москва, , 14:12 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) попытается договориться с ФИФА об организованной поддержке болельщиков к чемпионату мира 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявил вице-премьер России Виталий Мутко в Госдуме, отвечая на вопрос футболиста и депутата Госдумы Валерия Газзаева о том, что нужно сделать, чтобы российская сборная начала лучше выступать.

«Сейчас мы исходим из следующего — есть конкретная цель, чемпионат мира. Сегодня инопланетян не будет. Мы приняли программу, сократили лимит легионерам. Он критикуется, но у нас сейчас есть 60 игроков — больше других не будет. 60 человек, из которых сейчас надо выбрать сборную», — заявил Мутко.

Он подчеркнул, что для сборной созданы «все условия».

«Мы изменили сборную, создали ей все условия — сделали подготовку хорошую, календарь серьёзно изменили к Чемпионату мира. Мы поставили одного из самых уважаемых тренеров», — указал вице-премьер.

По его мнению, никаких других «революционных» решений предпринять в российском футболе сейчас не удастся.

«Какие ещё революционные решения? Опять заменить тренера или каких-то игроков? У нас три игрока всего, которые играли на Чемпионате Европы в основном составе. Вся команда обновлена. И естественно, она с ходу не может… (добиться высокого результата)», — заключил Мутко.

Читайте ранее в этом сюжете: Газзаев: За столетнюю историю футбола таких провалов мы не знали

Читайте развитие сюжета: Мутко обещал изменить лимит на легионеров в российском футболе