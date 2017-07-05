Ростуризм: «Строительство гостиниц к ЧМ-2018 ведется в плановом порядке»

Москва, , 14:03 — REGNUM Строительство гостиниц в регионах, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, ведется в плановом режиме, все объекты будут достроены в срок. Об этом 5 июля заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, передает пресс-служба ведомства.

«Строящиеся гостиницы полностью обеспечат потребность в местах для проживания болельщиков и будут введены в эксплуатацию своевременно. Работа по строительству коллективных средств размещения в городах-организаторах ЧМ-2018 ведется в плановом порядке под постоянным контролем Ростуризма», — говорится в сообщении.

Руководитель ведомства также отметил, что сведения о нехватке гостиниц для размещения болельщиков в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, а также в Республике Мордовия являются недостоверными. По его словам, это вызвано неправильной трактовкой информации, которая содержится в «Итоговом докладе о результатах деятельности Ростуризма в 2016 году».

Отмечается также, что дефицит номерного фонда был отмечен на этапе планирования подготовительных мероприятий к чемпионату мира. По словам Сафонова, это стало основанием для строительства новых гостиниц.

«Призываю уважаемых представителей средств массовой информации не допускать искажения объективной картины подготовки к Чемпионату мира по футболу и не распространять неактуальную информацию с неправильными трактовками», — говорится в заключении.

Отметим, ранее газета «Известия» сообщила о том, что в шести из одиннадцати регионов, принимающих матчи чемпионата мира, зафиксирована нехватка мест размещения для болельщиков.

Напомним, Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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