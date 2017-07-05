За 2 млн евро чеченский футбольный клуб «Ахмат» купил Жабу

Грозный, , 13:54 — REGNUM Новым легионером обзавелся чеченский футбольный клуб «Ахмат». Им стал нападающий «Коринтианса» бразилец Леонардо Родригес Лима, более известный как Лео Жаба, сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе главы и правительства Чечни.

С футболистом заключили контракт на пять лет. Сумма сделки составила два миллиона евро, сообщил президент ФК «Ахмат» Магомед Даудов.

Новому нападающему «Ахмата» 18 лет. Он уже прошел медицинское обследование и присоединился к игрокам команды, которые находятся на сборах в Австрии.

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Напомним, в составе грозненской футбольной команды уже есть представители Бразилии: защитник Родолфо Дантас Биспо и полузащитник Адилсон Варкен, а также полузащитник Педро Кен, с которым заключили контракт на 2,5 года в феврале 2016 года.

В июне 2017 года пресс-служба команды сообщила о еще одном новом игроке из Бразилии — защитнике Филипе Сампайо. Соглашение с 22-летним футболистом подписано на четыре года. Сампайо ранее играл в бразильском «Сантосе» и в португальском «Боавишту». В общей сложности защитник провел в чемпионате Португалии 60 матчей и забил два мяча.

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Как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Терек» в начале июня 2017 года был переименован в «Ахмат» в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Команда была основана в 1946 году и называлась первоначально «Динамо». С 1948 года она получила имя «Нефтяник». В 1958 году клуб был переименован в «Терек».