Манчини рассказал, почему доверил капитанскую повязку Кокорину

Вена, , 08:33 — REGNUM 26-летний нападающий «Зенита» Александр Кокорин, которому доверили капитанскую повязку в матче с венской «Аустрией», был самым опытным в составе команды. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отвечая на вопрос, почему Кокорину доверили капитанскую повязку.

«Если мы берем тот состав, который вышел на первый тайм, — говорит Манчини. — Кокорин был самым опытным из тех 11 футболистов, что вышли с самого начала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля венская «Аустрия» на своем поле уступила санкт-петербургскому «Зениту» в товарищеской игре на тренировочном сборе в Австрии. Встреча, прошедшая в Вене, завершилась со счетом 1:2.

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