Волейболисты сборной Франции обыграли США в «Финале шести» Мировой лиги

Бразилиа, , 08:37 — REGNUM В своем первом групповом матче «Финала шести» Мировой лиги мужская сборная Франции по волейболу обыграла команду США.

Встреча, проходившая в бразильской Куритибе, завершилась со счетом 3:2 (27:25, 20:25, 26:24, 17:25, 15:12) в пользу Франции.

В следующем матче, который состоится 5 июля, сборная США сыграет с командой Сербии. В свою очередь команда Сербии встретится с французами 6 июля.

В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, «Финал шести» Мировой лиги проходит в бразильской Куритибе. Сборная России сыграет 5 июля с командой Канады. 6 июля россияне встретятся со сборной Бразилии.

Полуфинал состоятся 7 июля, а матчи за третье место и финал пройдут 8 июля.

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