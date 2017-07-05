Мутко надеется на доступные цены для российских болельщиков на ЧМ-2018

Москва, , 07:50 — REGNUM Билеты для болельщиков сборной России на чемпионате мира (ЧМ) по футболу в 2018 году, вероятно, будут доступными. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий организацию мундиаля в России.

«Ценовая политика, она — за ФИФА, — сказал Мутко. — Но в принципе то, что опыт четвертой категории ценовой политики именно для болельщиков России, он будет таким же, это да. Мы обязательно, я думаю, это решим».

Вице-премьер РФ добавил, что организаторы «попробуют» организовать доступные цены на билеты для российских болельщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи финальной стадии ЧМ-2018 будут проходить в период 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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