Касаткина, Макарова и Кузнецова вышли во второй круг Уимблдона

Лондон, , 08:01 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге Уимблдона одержала победу над китаянкой Чжэн Сайсай. Встреча, продолжавшаяся 1 часа 11 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4.

Касаткина два раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. У китаянки один «эйс» и также одна двойная ошибка. Веснина реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов, ее сопернице удалось взять два гейма на чужой подаче.

Во втором круге Касаткину ждет встреча с представительницей Эстонии, Анетт Контавейт, которая в матче первого круга победила испанку Лару Арруабаррену.

В другом матче дня Екатерина Макарова оказалась сильнее бельгийки Элисон ван Эйтванк. Российская теннисистка победила со счетом 6:3, 6:1 и теперь встретится с соотечественницей Светланой Кузнецовой, которая взяла верх над представительницей Туниса Онс Жабер — 6:3, 6:2

Лондон (Великобритания). Уимблдон. 1-й круг. Женщины.

Дарья Касаткина (Россия, 29) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 6:4

Екатерина Макарова (Россия) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — 6:3, 6:1

Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3, 6:2

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