«Санта-Колома» сыграла вничью с «Алашкертом» — 1:1

Андорра-ла-Велья, , 23:28 — REGNUM 4 июля на стадионе «Комуналь д’Андорра-ла-Велья» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЧ между командами «Санта-Колома» и «Алашкерт». Матч завершился со счетом 1:1.

На 28-й минуте сербский вингер Урош Ненадович открыл счет, замкнув прострел с правого фланга атаки — 0:1.

На 63-й минуте андоррский защитник Ильдефонс Лима сравнял счет ударом головы после подачи с углового — 1:1.

Статистика матча («Санта-Колома"/"Алашкерт»)

Удары 9/14

Удары в створ 3/5

Владение 50%/50%

Фолы 19/13

Составы на матч:

«Санта-Колома»: Кассалс, Рамос, Лима, Капдевила, Рамос, Ребес, Галан, Конде, Соса, Лемпереур, Кубас.

«Алашкерт»: Бегларян, Восканян, Стойкович, Аракелян, Ховбоша, Дашян, Веранян, Едигарян, Манасян, Ненадович.

Главный арбитр матча: Бинделс.

Голы: Ненадович 28 — 0:1, Лима 63 — 1:1.