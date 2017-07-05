«Линдфилд» и «Ла Фиорита» голов не забили

Сан-Марино, 4 июля 2017, 23:21 — REGNUM 4 июля на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЧ между командами «Ла Фиорита» и «Линдфилд». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Ла Фиорита"/"Линдфилд»)
Удары 10/6
Удары в створ 2/2
Владение 47%/53%
Фолы 18/22
Составы на матч:
«Ла Фиорита»: Виван, Матини, Ди Майо, Оливи, Вриги, Мигилетта, Ринальди, Томмаси, Гасперони, Олцесе, Дзафферани.
«Линдфилд»: Кэролл, Стаффорд, Хауги, Кларке, Касемент, Лоури, Мулгрей, Куинн, Смит, Стюарт, Ватервот.
Главный арбитр матча: Федор Заммир.