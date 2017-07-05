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«Линдфилд» и «Ла Фиорита» голов не забили

Спорт

Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Линдфилда». Голом в том матче отметился Джон Стюарт (89)

Сан-Марино, 4 июля 2017, 23:21 — REGNUM  4 июля на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЧ между командами «Ла Фиорита» и «Линдфилд». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Ла Фиорита"/"Линдфилд»)

Удары 10/6

Удары в створ 2/2

Владение 47%/53%

Фолы 18/22

Составы на матч:

«Ла Фиорита»: Виван, Матини, Ди Майо, Оливи, Вриги, Мигилетта, Ринальди, Томмаси, Гасперони, Олцесе, Дзафферани.

«Линдфилд»: Кэролл, Стаффорд, Хауги, Кларке, Касемент, Лоури, Мулгрей, Куинн, Смит, Стюарт, Ватервот.

Главный арбитр матча: Федор Заммир.

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