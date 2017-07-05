«Линдфилд» и «Ла Фиорита» голов не забили Спорт Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Линдфилда». Голом в том матче отметился Джон Стюарт (89) Сан-Марино, , 23:21 — REGNUM 4 июля на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЧ между командами «Ла Фиорита» и «Линдфилд». Матч завершился со счетом 0:0. Статистика матча («Ла Фиорита"/"Линдфилд») Удары 10/6 Удары в створ 2/2 Владение 47%/53% Фолы 18/22 Составы на матч: «Ла Фиорита»: Виван, Матини, Ди Майо, Оливи, Вриги, Мигилетта, Ринальди, Томмаси, Гасперони, Олцесе, Дзафферани. «Линдфилд»: Кэролл, Стаффорд, Хауги, Кларке, Касемент, Лоури, Мулгрей, Куинн, Смит, Стюарт, Ватервот. Главный арбитр матча: Федор Заммир.

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