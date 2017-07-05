«ТНС» обыграл «Колледж Европа», завершавшую матч с 9-ю игроками (3:1)

Лиссабон, , 23:04 — REGNUM 4 июля на стадионе «Алгарве» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЧ между командами «Колледж Европа» и «ТНС». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу валлийцев.

На 37-й минуте испанский опорный полузащитник Иван Мойя забил мяч в свои ворота после навеса со штрафного — 0:1.

Через 3 минуты английский форвард Скотт Куигли удвоил преимущество гостей, замкнув поперечную передачу с правого фланга — 0:2.

На 53-й минуте полузащитник сборной Гибралтара Лиэм Уокер сократил отставание в счете ударом с пенальти — 1:2.

На 104-й минуте Скотт Куигли оформил дубль и вывел «ТНС» во второй квалификационный раунд ЛЧ по сумме двух встреч (4:3)

Статистика матча («Колледж Европа"/"ТНС»)

Удары 11/18

Удары в створ 6/12

Владение 44%/56%

Составы на матч:

«Колледж Европа»: Муньоз, Айеу, Тоскано, Белфортти, Мерино, Мойя, Уокер, Ролдан, Яхая, Родригес, Кике.

«ТНС»: Харрисон, Спендер, Саундерс, Эдвардс, Прайс, Раулинсон, Броббел, Муллан, Роутледж, Флетчер, Куигли.

Главный арбитр матча: Виссер.

Удаления: Кике — 58, Родригес — 59.

Голы: Мойя (авг) 37 — 0:1, Куигли 40 — 0:2, Уокер (пен) 53 — 1:2, Куигли 104 — 1:3.