«Прогресс» отыграл 2 мяча у «Глазго» во втором матче (2:1 по сумме двух)

Люксембург, , 22:37 — REGNUM 4 июля на стадионе «Жози Бартель» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Прогресс Нидеркорн» и «Глазго Рейнджерс». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 66-й минуе Эммануэль Франкойзе открыл счет, замкнув навес с правого фланга — 1:0.

Через 9 минут полузащитник сборной Люксембурга Себастьян Тилль удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Прогресс Нидеркорн"/"Глазго Рейнджерс»)

Удары 9/14

Удары в створ 3/3

Фолы 19/19

Составы на матч:

«Прогресс Нидеркорн»: Флаусс, Ферино, Лафон, Карайер, Маркеш, Тилл, Шнейдер, Франкойзе, Вацка, Тилль, Карапетян.

«Глазго Рейнджерс»: Фодерингэм, Таверньер, Кардомо, Уоллес, Бэйтс, Джек, Миллер, Росситер, Краньчар, Кандеяс, Морелос.

Главный арбитр матча: Тораринссон.

Голы: Франкойзе 66 — 1:0, Тилль 75 — 2:0.