«Хибернианс» выбил «ФКИ Таллинн» из первого квалификационного раунда ЛЧ

Таллин, 4 июля 2017, 20:55 — REGNUM 4 июля на стадионе «Ле Кок Арена» был разыгран матч ответный матч первого квалификационного раунда ЛЧ между командами «ФКИ Таллинн» и «Хибернианс». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу клуба из Мальты.Статистика матча («ФКИ Таллинн"/"Хибернианис»)
Удары 10/8
Удары в створ 2/5
Владение 62%/38%
Фолы 12/14
Голом отметился бразильский скоростной форвард Хорхе Перейра на 88-й минуте матча.
Составы на матч:
«ФКИ Таллинн»: Игонен, Калимулин, Авилов, Кулиниц, Круглов, Харин, Нестеров, Домов, Дмитриев, Проза.
«Хибернианс»: Хогг, Креузриглер, Руи, Соареш, Диаз, Джексон, Кристенсен, Фейлла, Беззина, Саханек, Перейра.
Главный арбитр матча: Тролейс.
Голы: Перейра 88 — 0:1.