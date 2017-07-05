«Хибернианс» выбил «ФКИ Таллинн» из первого квалификационного раунда ЛЧ

Таллин, , 20:55 — REGNUM 4 июля на стадионе «Ле Кок Арена» был разыгран матч ответный матч первого квалификационного раунда ЛЧ между командами «ФКИ Таллинн» и «Хибернианс». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу клуба из Мальты.

Удары 10/8

Удары в створ 2/5

Владение 62%/38%

Фолы 12/14

Голом отметился бразильский скоростной форвард Хорхе Перейра на 88-й минуте матча.

Составы на матч:

«ФКИ Таллинн»: Игонен, Калимулин, Авилов, Кулиниц, Круглов, Харин, Нестеров, Домов, Дмитриев, Проза.

«Хибернианс»: Хогг, Креузриглер, Руи, Соареш, Диаз, Джексон, Кристенсен, Фейлла, Беззина, Саханек, Перейра.

Главный арбитр матча: Тролейс.

Голы: Перейра 88 — 0:1.