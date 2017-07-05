«Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией» в товарищеском матче

Вена, , 20:52 — REGNUM 4 июля был разыгран товарищеский матч между командами «Аустрия» и «Зенит». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу питерцев.

На 28-й минуте матча немецкий фланговый полузащитник Филипович Петар открыл счет, добив мяч в ворота с близкого расстояния после розыгрыша углового — 1:0.

На 54-й минуте атакующий полузащитник сборной Бразилии Жулиано сравнял счет точным ударом в дальний нижний угол — 1:1.

На 74-й минуте Юрий Жирков вывел «Зенит» вперед ударом с близкого расстояния — 1:2.

Статистика матча («Аустрия"/"Зенит»)

Удары 7/7

Удары в створ 2/4

Владение 44%/56%

Фолы 16/16

Составы на матч:

«Аустрия»: Хаджикич, Петар, Ларсен, Грюнвальд, Сербест, Прокоп, Заламон, Хольцхаузер, Пирес, Мохаммед, Моншейн.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Мак, Кокорин, Дзюба, Молло, Маурисио, Цаллагов, Нобоа, Карпов, Эрнани.

Голы: Петар 28 — 1:0, Жулиано 54 — 1:1, Жирков 74 — 1:2.