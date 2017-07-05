Победа в первом матче помогла «Видеотону» пройти «Бальцан Ювс»

Валлетта, 4 июля 2017, 20:37 — REGNUM 4 июля на стадионе «Хайбернианс» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Бальцан Ювс» и «Видеотон». Матч завершился со счетом 3:3.
В дебюте матча черногорский форвард Бойан Кальевич открыл счет, замкнув прострел с правого фланга атаки — 1:0.
Через 12 минут венгерский вингер Кристиан Герези сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после сейва голкипера — 1:1.
На 23-й минуте Марко Шчепович вывел «Видеотон» вперед ударом из-под вратаря с близкого расстояния — 1:2.
В начале второго тайма форвард сборной Мальты Альфред Эффьонг сравнял счет — 2:2.
На 80-й минуте защитник сборной Венгрии Роланд Юхас вывел свою команду вперед — 2:3.
На 86-й минуте Кальевич оформил дубль, реализовав пенальти — 3:3.
Статистика матча («Бальцан Ювс"/"Видуотон»)
Удары 4/12
Удары в створ 4/5
Владение 43%/57%
Фолы 11/15
Составы на матч:
«Бальцан Ювс»: Янжусевич, Беххина, Серрано, Савич, Оливейра, Фенек, Фенек, Эффьонг, Льюбомарич, Каду, Кальевич.
«Видеотон»: Кавослик, Винисиус, Него, Стопира, Юхас, Хаджич, Паткай, Шчепович, Герези, Лазович, Сульич.
Главный арбитр матча: Глова.
Голы: Кальевич 3 — 1:0, Герези 15 — 1:1, Шчепович 23 — 1:2, Эффьонг 56 — 2:2, Юхас 80 — 2:3, Кальевич 86 — 3:3.