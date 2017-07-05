Победа в первом матче помогла «Видеотону» пройти «Бальцан Ювс»

Валлетта, , 20:37 — REGNUM 4 июля на стадионе «Хайбернианс» был разыгран ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ между командами «Бальцан Ювс» и «Видеотон». Матч завершился со счетом 3:3.

В дебюте матча черногорский форвард Бойан Кальевич открыл счет, замкнув прострел с правого фланга атаки — 1:0.

Через 12 минут венгерский вингер Кристиан Герези сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после сейва голкипера — 1:1.

На 23-й минуте Марко Шчепович вывел «Видеотон» вперед ударом из-под вратаря с близкого расстояния — 1:2.

В начале второго тайма форвард сборной Мальты Альфред Эффьонг сравнял счет — 2:2.

На 80-й минуте защитник сборной Венгрии Роланд Юхас вывел свою команду вперед — 2:3.

На 86-й минуте Кальевич оформил дубль, реализовав пенальти — 3:3.

Статистика матча («Бальцан Ювс"/"Видуотон»)

Удары 4/12

Удары в створ 4/5

Владение 43%/57%

Фолы 11/15

Составы на матч:

«Бальцан Ювс»: Янжусевич, Беххина, Серрано, Савич, Оливейра, Фенек, Фенек, Эффьонг, Льюбомарич, Каду, Кальевич.

«Видеотон»: Кавослик, Винисиус, Него, Стопира, Юхас, Хаджич, Паткай, Шчепович, Герези, Лазович, Сульич.

Главный арбитр матча: Глова.

Голы: Кальевич 3 — 1:0, Герези 15 — 1:1, Шчепович 23 — 1:2, Эффьонг 56 — 2:2, Юхас 80 — 2:3, Кальевич 86 — 3:3.