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Бесплатный проезд болельщиков Кубка Конфедераций стоил бюджету РФ 600 млн

Спорт

Болельщики Кубка Конфедераций по билетам на матч и паспорту могли бесплатно воспользоваться услугами РЖД

Бесплатный проезд болельщиков Кубка Конфедераций стоил бюджету РФ 600 млн
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Футбольные фанаты

Москва, 4 июля 2017, 19:00 — REGNUM  ОАО «Российские железные дороги» потратили более 600 млн бюджетных средств на бесплатные поезда для болельщиков в дни Кубка Конфедераций — 2017. Об этом сегодня, 4 июля, сообщил журналистам начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шнейдер.

«Более 600 млн рублей было выделено на обеспечение болельщиков 262 бесплатными поездами», — рассказал Шнейдер.

Напомним, в ходе проведения Кубка Конфедераций по билетам на матч и паспорту болельщика можно быловоспользоваться услугами РЖД бесплатно.

Кроме того, в день проведения матча Россия — Португалия московское метро работало бесплатно.

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