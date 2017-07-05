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До 1 млн фанатов посетят чемпионат мира по футболу — Мутко

Спорт

Чемпионат мира по футболу в РФ пройдет в 2018 году

До 1 млн фанатов посетят чемпионат мира по футболу — Мутко
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Футбольный фанат

Москва, 4 июля 2017, 18:10 — REGNUM  До 1 млн туристов могут посетить чемпионат мира по футболу в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом заявил замглавы правительства РФ Виталий Мутко.

«Мы рассчитываем, что в следующем году Россию посетит до миллиона туристов», — сказал Мутко на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Чемпионат мира пройдет в РФ в 2018 году. Матчи турнира пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России