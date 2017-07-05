До 1 млн фанатов посетят чемпионат мира по футболу — Мутко

Москва, , 18:10 — REGNUM До 1 млн туристов могут посетить чемпионат мира по футболу в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом заявил замглавы правительства РФ Виталий Мутко.

«Мы рассчитываем, что в следующем году Россию посетит до миллиона туристов», — сказал Мутко на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Чемпионат мира пройдет в РФ в 2018 году. Матчи турнира пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.