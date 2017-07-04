Вторник, 4 Июля 2017 года
14:58:34 МСК

На Красной площади в Москве состоится массовая тренировка по боксу

Спорт

Самую массовую тренировку по боксу могут внести в Книгу рекордов Гиннеса

На Красной площади в Москве состоится массовая тренировка по боксу
fzofklenz
Бокс.Тренеровка

Москва, 4 июля 2017, 13:53 — REGNUM  В центре Москвы в преддверии Дня российского бокса, 22 июля, состоится первая массовая тренировка по боксу. В тренировке может принять любой желающий. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает АГН «Москва».

В тренировке на Красной площади примут участие более 3 тыс. человек. «Мероприятие будет курироваться представителем Книги рекордов Гиннесса и фиксироваться новый мировой рекорд и рекорд России», — отметил Кремлев.

По его словам, после тренировки будет инициирован флешмоб: участники, одетые в белые, синие, красные цвета одежды, выстроятся в фигуру российского триколора со словами «Бокс.рф».

Тренировку по боксу в этот день также поддержат в регионах, они пройдут в Санкт-Петербурге, Грозном, Краснодаре, Перми, Тюмени, Кемерово, Новосибирске, Хабаровске. Там число участников составит около 1 тыс. человек.

Планируется, что проведение массовых таких тренировок по боксу станут ежегодными. «Если в этом году в мероприятиях примут участие девять регионов, но на следующий год надеемся провести тренировки во всех 85 регионах России», — подчеркнул Кремлев.

Справка ИА REGNUM :

Федерация бокса России создана 1 февраля 1992 года после распада Советского Союза и самороспуска Федерации бокса СССР. Является членом Международной ассоциации любительского бокса и Европейской ассоциации любительского бокса. В феврале 2017 года была упразднена должность президента организации. Новым руководящим органом стал высший наблюдательный совет. Часть функций главы Федерация бокса была возложена на генерального секретаря Умара Кремлева.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бокс
Главное сегодня
NB!
04.07.17
«Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»
ВашингтонСША Газодобыча и транспортировка газа Политика
NB!
04.07.17
Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Общество
NB!
04.07.17
Станислав СтремидловскийНа выступление Трампа в Варшаву сгоняют как при коммунистах на 1 мая
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.07.17
Реакция на судимость замминистра Оренбуржья: Кадровая политика с изъяном?
ОренбургРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
04.07.17
Иван КузнецовТрамп в действии: американские СМИ в истерике, «зеленые» — в депрессии
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
04.07.17
Начался исход банков из Лондона
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
04.07.17
«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение
ПензаРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
04.07.17
«И так сойдёт»: депутаты Якутии «переголосовали» под давлением
ЯкутскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
04.07.17
«Рубль: динамика вялая»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Минобороны РФ сообщило подробности пуска ракеты КНДР
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.07.17
«Рубль окончательно потерял привязку к нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Солдаты избивают демонстрантов в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.07.17
ВСУ нарушили режим тишины 26 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.07.17
American Conservative: Удастся ли США сохранить свое национальное единство?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для выезда за границу
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
04.07.17
За что? Комитет ГД поддержал допоснования для аннулирования гражданства РФ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
04.07.17
Ростов-на-Дону: Родники на Парамоновских складах вернут народу
Ростов-на-ДонуРоссия Защита культурного наследия Культура
NB!
04.07.17
Станислав ТарасовПутин и Эрдоган формируют сирийскую повестку
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.07.17
Экс-главу Бурятии «ещё рано списывать со счетов»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
04.07.17
Юрий БаранчикСкачки погоды: почему пора запасаться едой
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
04.07.17
Опрос: 89% граждан РФ не хотят переезжать в другую страну
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное