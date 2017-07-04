На Красной площади в Москве состоится массовая тренировка по боксу

Москва, , 13:53 — REGNUM В центре Москвы в преддверии Дня российского бокса, 22 июля, состоится первая массовая тренировка по боксу. В тренировке может принять любой желающий. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает АГН «Москва».

В тренировке на Красной площади примут участие более 3 тыс. человек. «Мероприятие будет курироваться представителем Книги рекордов Гиннесса и фиксироваться новый мировой рекорд и рекорд России», — отметил Кремлев.

По его словам, после тренировки будет инициирован флешмоб: участники, одетые в белые, синие, красные цвета одежды, выстроятся в фигуру российского триколора со словами «Бокс.рф».

Тренировку по боксу в этот день также поддержат в регионах, они пройдут в Санкт-Петербурге, Грозном, Краснодаре, Перми, Тюмени, Кемерово, Новосибирске, Хабаровске. Там число участников составит около 1 тыс. человек.

Планируется, что проведение массовых таких тренировок по боксу станут ежегодными. «Если в этом году в мероприятиях примут участие девять регионов, но на следующий год надеемся провести тренировки во всех 85 регионах России», — подчеркнул Кремлев.

Справка ИА REGNUM :

Федерация бокса России создана 1 февраля 1992 года после распада Советского Союза и самороспуска Федерации бокса СССР. Является членом Международной ассоциации любительского бокса и Европейской ассоциации любительского бокса. В феврале 2017 года была упразднена должность президента организации. Новым руководящим органом стал высший наблюдательный совет. Часть функций главы Федерация бокса была возложена на генерального секретаря Умара Кремлева.