Медведев: «Победа над Вавринкой навсегда останется в моей памяти»

Лондон, , 13:52 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Это моя первая победа на турнире «Большого шлема». Это было бы очень важным событием в моей карьере, даже если бы я обыграл не Вавринку. Кроме того, ещё и первая победа над теннисистом топ-10. Даже не знаю, как такое описать. Это навсегда останется в моей памяти», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Он также отметил, что проводит в этом году хороший сезон на траве, поскольку это покрытие хорошо подходит к его игре.

«У Стэна были сложности, он провёл всего один матч на траве в этом году. Так что я ждал этого матча и знал, что у меня будут шансы, если я сыграю хорошо. Так и произошло», — заключил Медведев.

Напомним, Даниил Медведев одержал сенсационную победу в первом круге Уимблдона над пятой ракеткой турнира швейцарцем Стэном Вавринкой. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1 в пользу российского теннисиста.

Во втором круге Медведева ждет встреча с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, который в своем первом матче победил представителя Германии Томми Хааса.

Читайте ранее в этом сюжете: Даниил Медведев сенсационно победил Стэна Вавринку на Уимблдоне