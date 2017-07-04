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В Петербурге завершился форум «Футбол для дружбы» для детей из 64 стран

Спорт

Ребята наградили испанский футбольный клуб «Реал» как самый социально ответственный в мире

В Петербурге завершился форум «Футбол для дружбы» для детей из 64 стран
Иллюстрация: Gazprom.ru
Участники форума «Футбол для дружбы»

Санкт-Петербург, 3 июля 2017, 22:00 — REGNUM  В Санкт-Петербурге подошел к концу международный форум «Футбол для дружбы» в рамках социальной программы ПАО «Газпром» для детей из 64 стран. В мероприятиях поучаствовали мальчики и девочки 12−14 лет из стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америк.

Юные футболисты и будущие журналисты со своими взрослыми коллегами вопросы соблюдения ценностей дружбы, глобального равенства и мира. Ребята проголосовали за обладателя Кубка девяти ценностей 2017 года. Это уникальный трофей, который ежегодно вручается одному из профессиональных футбольных клубов за реализацию социальных инициатив, воплощающих в жизнь ценности проекта — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь. На этот раз кубок отправится в мадридский «Реал».

Пятый сезон программы «Футбол для дружбы» прошел в новом формате. По результатам жеребьевки в начале сезона юные футболисты были отобраны в восемь Международных сборных дружбы. Команды встретились в Петербурге на Международном чемпионате по футболу для дружбы, финал состоялся 1 июля.

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«Форум — прекрасный пример того, как футбол дает равные возможности девочкам и мальчикам, и миссия FIFA — поддерживать подобные инициативы», — сказала генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.

В 2017 году впервые был дан старт Эстафете дружбы — национальным этапам отбора юных футболистов и юных журналистов во всех странах-участницах. В течение пятого сезона работал Международный детский пресс-центр, юные журналисты освещали события программы в своих странах — готовили новости и материалы для ведущих международных спортивных СМИ, участвовали в создании материалов для международного ТВ-канала «Футбол для дружбы», ежедневной детской газеты, официального радиоканала и детских интернет-ресурсов. Материалы готовились на 43 языках.

По традиции все юные участники посетили футбольный матч — финал Кубка конфедераций в Петербурге между сборными Чили и Германии 2 июля.

«Мы создали проект, в котором юные футболисты выступают ключевыми действующими лицами. Нашу идею поддержало множество спортсменов, журналистов и общественных организаций. В этом году в «Футболе для дружбы» участвовало рекордное количество стран — 64. Это позволило ребятам со всего света продемонстрировать свою приверженность равенству и миру, и, по сути, выступить юными послами дружбы», — заметил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Социальный проект реализуется с 2013 года. Его цель — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран.

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