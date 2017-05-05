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Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков ЧМ-2018

Спорт

Посетить мировое первенство по футболу в России без виз смогут обладатели «паспорта болельщика»

Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
Чемпионат мира по футболу — 2018 в России

Москва, 5 мая 2017, 00:41 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, предусматривающие предоставление безвизового въезда в страну для болельщиков Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующий документ размещён на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документе, въезд в Россию без оформления виз будет возможен для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в качестве зрителей спортивных соревнований, в случае наличии у них так называемого «паспорта болельщика».

Под данным документом подразумевается персонифицированная карты зрителя в электронной форме или fan-ID. Доставку карт зрителя Кубка Конфедераций FIFA до июля 2017 года организует «Почта России».

Напомним, в апреле Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для футбольных хулиганов. В частности, введена административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток. Кроме этого, таким фанатам запретят посещать спортивные мероприятия. Срок запрета составит от года до семи лет.

Как грубые нарушения будут расцениваться действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью гостей мероприятия. Сюда же отнесены и действия, срывающие матч.

Предусмотрено наказание и для иностранных болельщиков. Нарушителям порядка грозит арест на 15 суток и последующая депортация из страны. Если подобные поступки уже есть на счету болельщика, ему могут запретить въезд в Россию.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз станет страной-хозяйкой этого мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Главной площадкой ЧМ-2018 станет стадион «Лужники».

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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