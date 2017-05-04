Шарапова в Мадриде проиграла Пуиг первый матч выставочного турнира

Мадрид, , 23:35 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова уступила первый матч выставочного турнира Tie Break Tens в Мадриде пуэрториканке Монике Пуиг из Пуэрто-Рико, сообщает RT.

Матч закончился со счётом 6:10. Правила турнира Tie Break Tens предусматривают поединки в тай-брейке до достижения одним из спортсменов 10 очков.

В следующей встрече Моника Пюиг сыграет против румынской теннисистки Симоны Халеп.

Пятикратная чемпионка теннисных турниров Большого шлема Мария Шарапова ранее в полуфинальном поединке турнира в Штутгарте проиграла теннисистке Кристине Младенович, представлявшей на соревнованиях Францию.

Напомним, Мария Шарапова вернулась на теннисный корт после 15-месячной дисквалификации, которой она подверглась в результате мельдониевых скандалов.

На турнире, в котором принимают участие по восемь спортсменов в женской и мужской сетках, за Россию также выступает Светлана Кузнецова, обыгравшая американку Мэдисон Киз со счетом 12:10. В полуфинале турнира Кузнецова встретится с Агнешкой Радваньской из Польши.

Победители мадридского теннисного турнира Tie Break Tens получат приз в $250 тыс, из которых $50 тыс. пожертвуют на благотворительность.

Читайте ранее в этом сюжете: Мария Шарапова одержала вторую победу после дисквалификации