Шарапова в Мадриде проиграла Пуиг первый матч выставочного турнира
Поединок закончился со счетом 10:6 в пользу пуэрториканки
Мадрид, 4 мая 2017, 23:35 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова уступила первый матч выставочного турнира Tie Break Tens в Мадриде пуэрториканке Монике Пуиг из Пуэрто-Рико, сообщает RT.
Матч закончился со счётом 6:10. Правила турнира Tie Break Tens предусматривают поединки в тай-брейке до достижения одним из спортсменов 10 очков.
В следующей встрече Моника Пюиг сыграет против румынской теннисистки Симоны Халеп.
Пятикратная чемпионка теннисных турниров Большого шлема Мария Шарапова ранее в полуфинальном поединке турнира в Штутгарте проиграла теннисистке Кристине Младенович, представлявшей на соревнованиях Францию.
Напомним, Мария Шарапова вернулась на теннисный корт после 15-месячной дисквалификации, которой она подверглась в результате мельдониевых скандалов.
На турнире, в котором принимают участие по восемь спортсменов в женской и мужской сетках, за Россию также выступает Светлана Кузнецова, обыгравшая американку Мэдисон Киз со счетом 12:10. В полуфинале турнира Кузнецова встретится с Агнешкой Радваньской из Польши.
Победители мадридского теннисного турнира Tie Break Tens получат приз в $250 тыс, из которых $50 тыс. пожертвуют на благотворительность.
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