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Баскетбол. В четвертьфинале Единой Лиги ВТБ «Химки» победили «Енисей»

Спорт

«Енисей» играл с «Химками» на равных, но плохо пробивал штрафные броски, а в итоге проиграл

Баскетбол
Иллюстрация: Pixabay.com
Баскетбол

Химки, Московская область, 4 мая 2017, 21:33 — REGNUM   Результат первого матча четвертьфинальной серии между подмосковными «Химками» и красноярским «Енисеем», сыгранного 4 мая.

  • «Химки» (Химки) — «Енисей» (Красноярск) 91:84 (14:23 30:21 22:25 25:15), счёт в серии 1:0

Следующий матч четвертьфинальной серии между «Химками» и «Енисеем» команды сыграют 6 мая снова в Химках. А завтра, 5 мая, стартуют четвертьфиналы ЦСКА — «Астана» и «Локомотив-Кубань» — УНИКС.

Ход борьбы в четвертьфиналах Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: Баскетбол. В четвертьфинале Единой Лиги ВТБ против ВЭФа «Зенит» повёл 2:0

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