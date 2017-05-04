Баскетбол. В четвертьфинале Единой Лиги ВТБ «Химки» победили «Енисей»
«Енисей» играл с «Химками» на равных, но плохо пробивал штрафные броски, а в итоге проиграл
Химки, Московская область, 4 мая 2017, 21:33 — REGNUM Результат первого матча четвертьфинальной серии между подмосковными «Химками» и красноярским «Енисеем», сыгранного 4 мая.
- «Химки» (Химки) — «Енисей» (Красноярск) 91:84 (14:23 30:21 22:25 25:15), счёт в серии 1:0
Следующий матч четвертьфинальной серии между «Химками» и «Енисеем» команды сыграют 6 мая снова в Химках. А завтра, 5 мая, стартуют четвертьфиналы ЦСКА — «Астана» и «Локомотив-Кубань» — УНИКС.
Ход борьбы в четвертьфиналах Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: Баскетбол. В четвертьфинале Единой Лиги ВТБ против ВЭФа «Зенит» повёл 2:0
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