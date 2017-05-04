Более 2 тыс. человек пробегут по улицам Пскова в честь Дня Победы

Псков, , 16:44 — REGNUM Легкоатлетическая эстафета в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на призы газеты «Псковская правда» стартовала сегодня, 4 мая, в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в традиционном забеге принимают участие более 2 тыс. человек.

Впервые в этом году на эстафете организовали забег для семейных команд. Руководители органов исполнительной и законодательной власти Пскова и области по традиции побегут по VIP-маршруту длиной 1418 метров — по количеству дней в Великой Отечественной войне.

Официальный старт эстафеты был дан на городском стадионе «Машиностроитель».

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил коллектив областной газеты «Псковская правда» за сохранение памяти и напомнил, что первая эстафета состоялась сразу после освобождения Псковщины от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году, когда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. Псковская область — один из немногих регионов в России, где традиция проведения эстафеты ни разу не прерывалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Пскове ко Дню Победы приурочено более 50 различных мероприятий.