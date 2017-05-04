«Сан-Антонио» разгромно победил «Хьюстон»

Вашингтон, , 13:56 — REGNUM «Сан-Антонио» разгромил на своем паркете «Хьюстон Рокетс» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 121:96 в пользу команды Грега Поповича.

Кавай Леонард стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка. За «Хьюстон» 18 очков набрал Райан Андерсон.

Напомним, что в первом матче противостояния «Хьюстон» также с крупным счетом победил у «Сан-Антонио» — 126:99. Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 1:1.