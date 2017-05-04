«Сан-Антонио» разгромно победил «Хьюстон»
Кавай Леонард набрал 34 очка
Вашингтон, 4 мая 2017, 13:56 — REGNUM «Сан-Антонио» разгромил на своем паркете «Хьюстон Рокетс» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 121:96 в пользу команды Грега Поповича.Кавай Леонард стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка. За «Хьюстон» 18 очков набрал Райан Андерсон.
Напомним, что в первом матче противостояния «Хьюстон» также с крупным счетом победил у «Сан-Антонио» — 126:99. Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 1:1.
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