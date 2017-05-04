‍Россия сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Цюрих, Швейцария, , 12:45 — REGNUM Место России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после его обновления не поменялось. В обновленным списке сборная РФ по футболу находится на 61-м месте, сообщается на официальном сайте ФИФА.

В активе сборной России 561 очко. На первом месте рейтинга — Бразилия (1627 очков), на втором — Аргентина (1603), на третьем — Германия (1464). В первой пятерке — Чили (1411) и Колумбия (1348), в первой десятке — Франция (1294), Бельгия (1281), Португалия (1259), Швейцария (1212), Испания (1204).

Напомним, на 61-м месте сборная России по футболе оказалась в прошлом месяце, потеряв одну позицию. В марте 2017 года сборная провела два товарищеских матча, один из которых проиграла — Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. Второй был сыгран вничью — 3:3 с командой Бельгии.

ФИФА составляет рейтинги с 1993 года. В списке учитываются результаты национальных сборных в течение последних четырех лет.

За игру каждая команда может заработать от 0 до 2400 очков рейтинга ФИФА. 2400 очка могут быть получены за победу над лидером рейтинга в рамках финального турнира чемпионата мира.

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