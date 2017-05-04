Четверг, 4 Мая 2017 года
13:20:34 МСК

Хоккеистам сборной Белоруссии устроили в Париже тщательный досмотр

Спорт

У врача пересмотрели каждую ампулу

Париж, 4 мая 2017, 12:27 — REGNUM  Обыск тренерского штаба и нескольких хоккеистов сборной Белоруссии проведен полицией Парижа, сообщает Tribuna.com.

Обыску подверглись тренера Олег Антоненко, Крэйг Вудкрофт и Дэйв Льюис, а также хоккеисты Андрей Костицын и Егор Шарангович, — полиция провела досмотр их вещей, но ничего не обнаружила. После досмотра их отпустили.

Как сказал очевидец этого события, обыск проходил на вокзале французской столицы. Он продолжался около 20 минут, пишет «Прессбол».

По его словам, пассажиров поезда, прибывшего из города Бордо (Франция) в Париж, попросили не выходить из вагона «в целях безопасности».

«Через несколько минут, когда было дано разрешение на выход, мы попали в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в импровизированный пункт таможенного досмотра», — сказал он.

По словам очевидца, вещи хоккеистов тщательно осматривали, особенно — вещи тренеров. «Что касается врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу», — уточнил он.

Команда из Белоруссии прибыла в Париж для участия в матче 5 мая в рамках чемпионата мира по хоккею-2017 (пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне). В групповом турнире белорусы сыграют с канадцами, норвежцами, словенцами, финнами, французами, чехами и швейцарцами.

Читайте ранее в этом сюжете: Стал известен состав сборной России на ЧМ-2017 по хоккею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
NB!
04.05.17
Яков РудьУкраинская «правда»
КиевУкраина Уголовные дела против оппозиционных политиков на Украине Политика
NB!
04.05.17
Станислав ТарасовРоссия перестала играть в поддавки с Турцией
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
Олег Сапожников«Анна Каренина. История Вронского». Кино
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
04.05.17
Игорь БекшаевЦерковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
04.05.17
В Казахстане журналистам запрещают освещать акцию «Бессмертный полк»
АстанаКазахстан «Бессмертный полк» Политика
NB!
04.05.17
Леонид НерсисянЧто мы увидим на Параде Победы 2017 года в Москве: фоторепортаж
МоскваРоссия День Победы Политика
NB!
04.05.17
Александр БеловStrategist: Плавучие АЭС КНР – угроза интересам США в Юго-Восточной Азии
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Анатолий КошкинУбрать авианосцы, сесть за стол переговоров
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.05.17
Алексей БанниковБессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
ЕкатеринбургРоссия День Победы Культура
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
04.05.17
Массовая гибель дельфинов в Черном море: причины выясняются
НовороссийскКраснодарский крайРоссия Массовая гибель диких животных Общество
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
ещё главное