Хоккеистам сборной Белоруссии устроили в Париже тщательный досмотр

Париж, , 12:27 — REGNUM Обыск тренерского штаба и нескольких хоккеистов сборной Белоруссии проведен полицией Парижа, сообщает Tribuna.com.

Обыску подверглись тренера, а также хоккеисты, — полиция провела досмотр их вещей, но ничего не обнаружила. После досмотра их отпустили.

Как сказал очевидец этого события, обыск проходил на вокзале французской столицы. Он продолжался около 20 минут, пишет «Прессбол».

По его словам, пассажиров поезда, прибывшего из города Бордо (Франция) в Париж, попросили не выходить из вагона «в целях безопасности».

«Через несколько минут, когда было дано разрешение на выход, мы попали в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в импровизированный пункт таможенного досмотра», — сказал он.

По словам очевидца, вещи хоккеистов тщательно осматривали, особенно — вещи тренеров. «Что касается врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу», — уточнил он.

Команда из Белоруссии прибыла в Париж для участия в матче 5 мая в рамках чемпионата мира по хоккею-2017 (пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне). В групповом турнире белорусы сыграют с канадцами, норвежцами, словенцами, финнами, французами, чехами и швейцарцами.

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