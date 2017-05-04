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«Анахайм» сравнял счёт в серии против «Эдмонтона»

Спорт

2 гола и 2 голевых паса – на счету Райана Гецлафа

Вашингтон, 4 мая 2017, 09:11 — REGNUM  «Анахайм» в овертайме четвёртого матча полуфинальной серии Западной конференции вырвал победу у «Эдмонтона». Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась в пользу гостей со счётом 4: 3.

После первого периода «Эдмонтон» вёл со счётом 2:0, по шайбе забросили Милан Лучич и Коннор Макдэвид. Однако уже во втором отрезке матча «Анахайм» сумел забросить три безответные шайбы, благодаря усилиям Райана Гецлафа, сделавшего дубль, и Рикарда Раккеля. «Эдмонтон» отыгрался в самой концовке третьего периода, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Гол Дрейка Каджулы помог хозяевам перевести игру в овертайм.

Тем не менее, уже на 45-й секунде дополнительного времени «Анахайм» вырвал победу. Сделал это Якоб Сильверберг.

Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев результативными действиями не отметился.

Таким образом, счёт в серии сравнялся — 2:2.

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