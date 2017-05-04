«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в четвертом матче серии

Вашингтон, , 08:52 — REGNUM «Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Встреча прошла в Питтсбурге, результат — 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Патрик Хёрнквист, Джейк Гюнцель и Джастин Шульц. За «Вашингтон» отличились Евгений Кузнецов и Нейт Шмидт.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провели на льду 19 минут и результативными действиями не отметился.

Счёт в серии стал 3−1 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли.