«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в четвертом матче серии
Счет стал 3:1 в пользу «Питтсбурга»
Вашингтон, 4 мая 2017, 08:52 — REGNUM «Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Встреча прошла в Питтсбурге, результат — 3:2 в пользу хозяев.В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Патрик Хёрнквист, Джейк Гюнцель и Джастин Шульц. За «Вашингтон» отличились Евгений Кузнецов и Нейт Шмидт.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провели на льду 19 минут и результативными действиями не отметился.
Счёт в серии стал 3−1 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли.
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