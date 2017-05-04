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Хави отказался от предложения «Барселоны» возглавить резервную команду

Спорт

Экс-полузащитник «Барселоны» продолжает карьеру в Катаре

Мадрид, 4 мая 2017, 08:30 — REGNUM  Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес отклонил предложение каталонского клуба возглавить резервную команду. Об этом сообщает Championat.com со ссылкой на испанскую прессу.

Хави отметил, что перемены не входят в его планы и он планирует продолжать выступления за катарский клуб «Аль-Садд». Кроме того, футболист пока не получил тренерскую лицензию.

Ранее сообщалось, что Хави может стать главным тренером сборной Катара на чемпионате мира 2022 года.

Напомним, что Хави Эрнандес выступал за испанскую «Барселону» с 1998 по 2015 год. В составе сине-гранатовых он стал 8-кратным чемпионом Испании и 4-кратным обладателем Лиги чемпионов.

С 2015 года Хави играет в Катаре за местный клуб «Аль-Садд».

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