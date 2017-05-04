Франческо Тотти объявил о завершении карьеры футболиста

Рим, , 08:20 — REGNUM Нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти завершит свою футбольную карьеру после окончания сезона 2016/17. Это сезон станет для 40-летнего футболиста последним. Об этом заявил спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи.

Руководство римского клуба предложило футболисту пост директора команды.

Франческо Тотти является воспитанником «Ромы» и провел в этом клубе всю свою карьеру. За римский клуб он выступает с 199з года. Многие европейские гранды, включая мадридский «Реал», неоднократно предлагали Тотти контракты, от которых тот отказался, сохраняя верность клубу.

В составе «Ромы» Тотти стал чемпионом Италии в сезоне-2000/01, два раза выигрывал Кубок Италии (в сезонах-2006/07, 2007/08) и Суперкубок Италии (в 2001 и 2007 годах).

В составе сборной Италии стал чемпионом мира в 2006 году и вице-чемпионом Европы в 2000 году.